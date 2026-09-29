circle x black
Cerca nel sito
 

Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video

29 settembre 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È stata un'esperienza che porterò per sempre nella mia mente", scrive il campione di pesca Marco Volpi raccontando su Facebook l'incontro ravvicinato con un grosso squalo mako, che ha abboccato al suo amo a largo di Livorno. "Ero da solo in barca e dopo circa 50 minuti di combattimento sono riuscito a portare il pesce sotto barca. Durante il combattimento è saltato ben tre volte fuori dall'acqua, balzi di oltre due metri, mi sembrava di stare in un film", ha raccontato. Il pescatore ha provato a liberare lo squalo, ma l'animale è riuscito a farlo da solo, tranciando il finale della lenza e allontanandosi, da sapere Volpi, "in perfetta salute".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
squalo mako marco volpi livorno squalo
Vedi anche
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza