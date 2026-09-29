"È stata un'esperienza che porterò per sempre nella mia mente", scrive il campione di pesca Marco Volpi raccontando su Facebook l'incontro ravvicinato con un grosso squalo mako, che ha abboccato al suo amo a largo di Livorno. "Ero da solo in barca e dopo circa 50 minuti di combattimento sono riuscito a portare il pesce sotto barca. Durante il combattimento è saltato ben tre volte fuori dall'acqua, balzi di oltre due metri, mi sembrava di stare in un film", ha raccontato. Il pescatore ha provato a liberare lo squalo, ma l'animale è riuscito a farlo da solo, tranciando il finale della lenza e allontanandosi, da sapere Volpi, "in perfetta salute".