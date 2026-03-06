'SquisITA' di Metro fa tappa a Pescara: eccellenze abruzzesi protagoniste

Qualità, tradizione, sostenibilità, territorio e passione: parole chiave che raccontano l'identità dell'enogastronomia dell'Abruzzo e il valore delle sue filiere produttive. E questi sono stati i temi al centro dell'iniziativa "SquisITA – L'Italia in un boccone", tour nazionale promosso da METRO Italia per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il legame tra produttori, ristoratori e istituzioni. A Montesilvano, in provincia di Pescara, l'incontro, nel ristorante La Taverna del Conte, ha rappresentato un momento di confronto sull'importanza delle materie prime nella ristorazione e sulle opportunità di promozione delle produzioni create da Metro per tante aziende locali.