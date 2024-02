“Stop bombe sui civili” Anvcg e Anci rilanciano la campagna

Si è tenuto a Roma, presso l’auditorium della Casa Madre dei Mutilati d’Italia in Piazza Adriana n. 3, l'evento che anticipa la giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, dove l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, che rappresenta e tutela in Italia le vittime civili di guerra e le loro famiglie, ha deciso di rilanciare insieme all’ANCI la campagna “Stop alle bombe sui civili” per chiedere con forza che le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono per la protezione dei civili vengano estesi, attuati e rispettati.