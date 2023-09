Storia, 80 anni dall'eccidio di Cefalonia: a Roma commemorato il sacrificio della Divisione Acqui

"A testa alta": nel titolo scelto per la commemorazione dell'eccidio di Cefalonia c'è l'atteggiamento di tanti soldati italiani della Divisione Acqui che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, andarono incontro alla morte pur di non cedere le armi alla Wehrmacht. Nella caserma Gandin di Roma, sede del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna dell'Esercito, si sono riuniti per la ricorrenza degli 80 anni dal tragico evento bellico i parenti dei militari della Acqui, studiosi, rappresentanti delle associazioni. Come Massimo Sepielli, figlio di un ufficiale di Artiglieria scampato alla strage e attuale presidente della sezione di Roma dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui. Alla cerimonia hanno preso parte il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e l'europarlamentare Anna Bonfrisco.

"Celebriamo i nostri caduti, più di 5mila militari uccisi, insieme a coloro che dovettero sopportare la prigionia nei mesi successivi nei campi in Germania e nell'ex Urss", ha detto Sepielli. "E' un sacrificio che commuove e colpisce, quello dei militari della Divisione Acqui, che scelsero la via dell'onore e della fedeltà alla Patria", ha osservato Gasparri, sottolineando "l'importanza per le nuove generazioni di queste testimonianze su un momento drammatico, una pagina terribile della nostra storia in cui gli alleati divennero nemici e viceversa".

Alla commemorazione sono intervenuti tra gli altri il generale di divisione Massimo Panizzi, Comandante dell'area territoriale delle Forze operative terrestri e Comandante dell'Istituto Geografico Militare e, in videocollegamento, il comandante della Brigata Granatieri di Sardegna generale Giovanni Brafa Musicoro, attualmente impegnato in Libano con i militari italiani dell'operazione Leonte nell'ambito della missione Onu Unifil. Nel corso della cerimonia è stato conferito un riconoscimento alle docenti del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano (Roma) Rosella Ettorri e Cristina Fiorani, che hanno promosso la partecipazione degli studenti al concorso scolastico nazionale 'Ricordare Cefalonia e Corfù e progettare la pace'. La commemorazione ha dato spazio a diverse commosse testimonianze, in presenza e in video, su uno dei momenti più tragici della storia militare italiana, con l'obiettivo di preservare la memoria di quanto accaduto. Tra un intervento e l'altro, l'intenso accompagnamento vocale e strumentale del coro polifonico '24 settembre'.