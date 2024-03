Storie ultras, in libreria "Senza cuore"

Esce oggi in libreria e online, per Altaforte edizioni, "Senza cuore. La Milano del Teppista", il romanzo di Stefano Olivari liberamente ispirato alla vita di Nino Ciccarelli, il più famoso degli ultras italiani dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, ideale seguito del primo libro sulla vita di Ciccarelli, "Il Teppista", scritto da Giorgio Specchia, che con il racconto arrivava fino al 2010. "Senza Cuore" riparte proprio da quel periodo, dalla stagione del Triplete dell’Inter, per la precisione dalla semifinale di Champions League con il Barcellona, per raccontare la vita al limite di Ciccarelli e i cambiamenti di Milano.

In "Senza cuore" storie personali e storie ultras che hanno visto protagonista la Curva Nord si intrecciano per raccontare una generazione, una città e una periferia, più psicologica che fisica, in cui tanti italiani si possono identificare. La vera protagonista del libro, però, è la notte milanese, di cui Ciccarelli è stato un personaggio di culto, con situazioni che gli hanno permesso di conoscere - o quanto meno di incrociare - personaggi incredibili, come ad esempio Putin, si racconta nel libro. Tanta anche la cocaina, che ha bruciato innumerevoli vite, compresa quella di Ciccarelli prima che un grande dolore gli aprisse gli occhi.