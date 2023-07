Strage via D'Amelio, Meloni attesa nella caserma Lungaro per omaggio a Borsellino e agenti scorta

La premier Giorgia Meloni è attesa alle 8.45 di oggi alla caserma Lungaro di Palermo dove renderà omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta uccisi nella strage di via D'Amelio il 19 luglio di 31 anni fa. Con Meloni sono attesi anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Subito dopo Meloni presiederà un Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura.

"In questi giorni è stato detto un po' di tutto sulla mia presenza a Palermo. C'è chi ha addirittura scritto che avrei disertato le commemorazioni perché 'in crisi con il mito Borsellino'. È, ovviamente, falso", rimarca la premier Meloni in una lettera al 'Corriere della Sera', a proposito della sua assenza alla fiaccolata in memoria del giudice ucciso dalla mafia nel 1992. La presidente del Consiglio definisce inoltre "stucchevole il tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità - data da altri impegni concomitanti - di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di Palermo, organizzata da 'Comunità '92' e 'Forum XIX Luglio' e diventata nel tempo manifestazione apprezzata e partecipata. E alla quale ho sempre orgogliosamente preso parte", puntualizza Meloni.

Contro la mafia "c'è ancora molto da fare, ma il nostro impegno non si esaurirà mai. Semplicemente perché la lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino, ed a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia e hanno reso onore all'Italia", scrive la presidente del Consiglio.