L'assessore Patanè: "Smentisco in maniera categorica che l'assessorato alla Mobilità e il Dipartimento abbiano predisposto e/o presentato provvedimenti per l'aumento della sosta tariffata. Né hanno intenzione di presentarli"

Strisce blu a Roma, tra indiscrezioni relative agli aumenti e le news sulle smentite. Come è noto, nella Capitale la tariffa oraria varia tra 1 euro e 1,20 euro a seconda della zona in cui si parcheggia l'auto. La tariffa giornaliera prevede la sosta di 8 ore al prezzo di 4 euro. Le ipotesi di aumenti della tariffa oraria, fino a 50 centesimi in più, sono tornate a circolare insieme a indiscrezioni sull'intenzione di eliminare la tariffa giornaliera.

"In merito a notizie di stampa circolate in questi giorni riguardanti un paventato aumento della sosta tariffata, smentisco in maniera categorica che l’Assessorato alla Mobilità e il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti abbiano predisposto e/o presentato provvedimenti tesi all’aumento della sosta tariffata. Né hanno intenzione di presentarli", dice l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, in una nota. "Qualsiasi provvedimento riguardante la sosta tariffata, in futuro, sarà frutto di decisioni prese dall’Amministrazione nel suo complesso".