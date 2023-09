Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone, sette minori e due maggiorenni. Le ordinanze sono state emesse dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano a inizio luglio.



La visita della premier Giorgia Meloni

"Lo Stato è qui. Siamo qui a Caivano per metterci la faccia e agire". Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si è espressa così a Caivano durante la sua visita lo scorso 31 agosto. "Siamo qui per dare segnali concreti. Siamo qui per esprimere la solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumato, di un crimine infame che ha scioccati tutti" e manifestare "la presenza serie, autorevole, costante dello Stato", a Caivano, dunque, "per agire e metterci la faccia". "Il messaggio principale che noi vogliamo dare è che non devono esistere zone franche - ha rimarcato - ed è un messaggio che noi diamo qui, ma il Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni: sono molti i territori che versano in queste e il messaggio è rivolto alle tante Caivano d'Italia".

Blitz a Caivano con oltre 400 agenti

Nei giorni seguenti una vasta operazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza: un controllo straordinario ad 'Alto Impatto' che, per la prima volta, è stato svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate. "E' solo l'inizio", dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi si è recata nella zona.