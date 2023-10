SuperEnalotto, combinazione vincente di oggi 19 ottobre 2023

In cinque centrano il 5 e portano a casa oltre 38mila euro

I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 19 ottobre 2023. La combinazione vincente del SuperEnalotto: 10, 18, 45, 55, 66, 70. Jolly 75 e SuperStar 53. Nessun '6' e nessun '5+1' al concorso SuperEnalotto-Superstar di oggi, ma in cinque hanno centrato il 5, portandosi a casa oltre 38mila euro. Centrati anche due 'Stella' da più di 30mila euro ciascuno. Il jackpot in palio per la prossima estrazione supera i 72 milioni di euro.