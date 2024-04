Nessun '6' ma due 5+ all'estrazione del Superenalotto di oggi, 20 aprile 2024. A ognuno dei vincitori sono assegnati 322.004,05 euro. Due 5+ sono stati realizzati a Genova presso il punto vendita Bar Tabacchi Evelyn, situato in Via Borgoratti, 24 Abc R, tramite schedina 2 pannelli e a Cesa (Caserta) presso il punto vendita Tabacchi Conte Assunta, situato in via P della Gala, 1 tramite gioco da tastiera.

Con quanti punti si vince

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Ho vinto o no?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Quanto costa la schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

I numeri vincenti di oggi, estrazione 20 aprile 2024

Ecco la combinazione vincente: 26, 34, 40, 53, 60, 68, Numero Jolly 82, Superstar 19. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 93.600.000 euro.