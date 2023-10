Superenalotto, oggi giornata di estrazione dei numeri della combinazione vincente del concorso di martedì 31 ottobre 2023. La caccia al 6 e al suo premio super procede. Quando sarà la nuova estrazione? Quali sono le regole per giocare al Superenalotto? In una schedina si può giocare una sola colonna? Quanto costa? Quale punteggio ha diritto a un premio? E quanto si vince con il 2, il 3 o il 4? E poi quali sono le differenze tra Superstar e Jolly? Ecco domande e risposte, oltre ai numeri vincenti di oggi.

Non vince solo il 6

Al Superenalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Combinazioni, colonne e costi per giocare al Superenalotto

La schedina minima nel concorso del Superenalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto ad una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come vincere con il Superstar, quali sono i premi

In ogni schedina, si può inserire un numero Superstar, scelto dal giocatore o selezionato automaticamente dal sistema. La posta di gioco è di euro 0,50. La giocata minima per partecipare al Superstar è di una combinazione di gioco del Superenalotto abbinata al numero Superstar, che permette di ottenere premi a punteggio e premi istantanei straordinari. I premi a punteggio vengono vinti quando uno dei numeri estratti nel concorso Superenalotto corrisponde al numero Superstar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi Superstar a punteggio, sono:

- premio 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;

- premio 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;

- premio 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;

- premio 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;

- premio 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar;

- premio 0 stella, realizzato ottenendo zero punti nel concorso Superenalotto più il numero Supersar.

- premio punti 0 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar.

C'è differenza tra numero Superstar e numero Jolly. Quest'ultimo viene sorteggiato dalla stessa urna dei numeri principali del concorso. Chi indovina cinque dei sei numeri principali più il numero Jolly si aggiudica i premi della categoria 5+Jolly, vale a dire il 5+1. A differenza del Superstar, il numero Jolly non viene scelto sulla schedina.

La combinazione vincente

I numeri della combinazione vincente di oggi: 3 - 42 - 54 - 69- 73 - 80. Numero Jolly: 68. Superstar: 29. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 78.300.000 milioni di euro.

Quanto si vince in ogni concorso?

- premio 5 Stella - 25 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 5 al concorso Superenalotto;

- premio 4 stella - 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 4 al concorso Superenalotto;

- premio 3 stella - 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 3 al concorso Superenalotto;

- premio 2 stella, euro 100,00;

- premio 1 stella, euro 10,00;

- premio 0 stella, euro 5,00.

Come controllare se hai vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'app del Superenalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Le prossime estrazioni del Superenalotto

La prossima estrazione è in programma giovedì 2 novembre 2023. Dal 7 luglio infatti è prevista un'estrazione aggiuntiva tutti i venerdì a sostegno dell'Emilia-Romagna. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle 19.30. L'estrazione avviene alle 20.