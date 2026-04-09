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SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 9 aprile

Centrati quattro '5' che vincono oltre 46mila euro ciascuno

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 9 aprile
09 aprile 2026 | 21.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 9 aprile. Centrati quattro "5", che vincono 46.027,21 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 147.400.000 euro.

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Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come verificare le vincite

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Ecco la combinazione vincente: 2, 30, 38, 63, 74, 84. Numero Jolly 19, Superstar 82.

Riproduzione riservata
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Tag
Superenalotto jackpot concorso gioco lotteria
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