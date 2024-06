Tagliavanti: “Serve comprendere le sfide geopolitiche, tecnologiche e ambientali per poterle affrontare”

“In questi tre giorni nella Camera di Commercio abbiamo invitato delle importanti personalità che ci portano l'esperienza del loro lavoro e la visione del mondo. A che cosa serve questo? Serve ad orientarci in una fase molto complessa dove tante cose cambiano. Alcune di queste hanno l'immagine di una minaccia. Pensiamo soltanto ai cambiamenti geopolitici, alle tecnologie, alle crisi ambientali. Allora dobbiamo capirle per poterle affrontare non soltanto in termini economici, che è un po' lo specifico delle Camere di Commercio, ma anche in termini sociali, perché la stessa economia si alimenta del contesto, quindi è importante il contesto in cui opera. Le domande sono tante, non le dobbiamo eludere, non dobbiamo scappare rispetto al futuro, ma bisogna affrontarle con ottimismo, chiarezza e scientificità. Esattamente quello che sta accadendo in questi giorni nel Tempio di Adriano”. Così Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma intervenendo a 'Idee per il futuro nel cuore di Roma', una serie di incontri che fino a domani si terranno nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano nella suggestiva piazza di Pietra