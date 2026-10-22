Talotta (Digital Realty): "Accelerare le infrastrutture per sostenere la domanda digitale"

Per sostenere la crescita del settore servono più infrastrutture e bisogna accelerare la loro realizzazione. Fondamentale sviluppare data center, reti in fibra ottica e favorire l'approdo di cavi sottomarini per rispondere alla domanda digitale dei prossimi anni." Con queste parole Alessandro Talotta, managing director Italia di Digital Realty, è intervenuto alla conferenza organizzata da Confassociazioni Digital dal titolo "Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity", presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati