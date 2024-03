Ben 3 perturbazioni sul Belpaese in settimana. Al Centro-Sud e sulla Sardegna non è escluso il rischio di veri e propri nubifragi

Tanta pioggia, temporali e neve sull'Italia in una settimana in cui saranno ben tre le perturbazioni pronte a minacciare il nostro Paese. Il primo e insidioso ciclone condizionerà il tempo anche oggi, lunedì 4 febbraio, quando è attesa tanta pioggia, con il coinvolgimento di quasi tutte le nostre regioni, con la neve che tornerà a scendere sugli Appennini oltre i 1200/1400 metri di quota. Visti i contrasti tra masse d'aria completamente diverse andrà prestata la massima attenzione in particolare al Centro-Sud e sulla Sardegna dove non è escluso il rischio di veri e propri nubifragi.

Tra il pomeriggio di domani, martedì 5 marzo, e mercoledì 6 - si legge su iLMeteo.it - il secondo impulso instabile riporterà la neve sulle Alpi, con fiocchi fin verso gli 800 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia; ancora piogge, invece, sulla Valle Padana. Successivamente il maltempo si estenderà rapidamente al Centro, dove ci sarà occasione per ulteriori rovesci, anche a carattere temporalesco; nuove nevicate in Appennino fin verso i 1000 metri di quota.

Dopo un giovedì 7 marzo un po' più soleggiato, già nel corso di venerdì 8 le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare per l'arrivo della terza perturbazione carica di piogge e temporali che potrebbe compromettere anche il secondo weekend di marzo.

Oggi, lunedì 4 marzo - Al nord: diffusamente instabile. Al centro: piogge sparse. Al sud: piogge e temporali.

Domani, martedì 5 marzo - Al nord: dapprima sole, ma entro sera peggiora di nuovo Al centro: rovesci a ridosso dei rilievi. Asciutto altrove. Al sud: instabile su Sicilia e Calabria.

Mercoledì 6 marzo - Al nord: a tratti instabile. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria e localmente Marche, neve a 1000 metri. Al sud: bel tempo.

Tendenza: breve tregua asciutta poi nuovo peggioramento da venerdì sera.