Secondo quanto ricostruito dai carabinieri gli "avrebbe sparato per errore"

Avrebbe sparato un colpo d'arma da fuoco, durante una lite con altre persone ferendo per errore il padre che, raggiunto all'arteria femorale, è poi morto. È la ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale di Taranto e della Compagnia di Manduria che hanno sottoposto a fermo Angelo D. per l'omicidio del padre Antonio D. di 60 anni, allevatore di cavalli, con precedenti, avvenuto nelle campagne di San Marzano di San Giuseppe. È stato lo stesso figlio ad accompagnare il padre all'ospedale che, però, non ce l'ha fatta.