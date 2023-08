Tenerife, 25enne di Cuneo muore travolto da onda anomala: salva la fidanzata

Un 25enne di Cuneo, in vacanza con la fidanzata 23enne a Tenerife, è morto travolto da un'onda anomala sopraggiunta mentre i due erano in spiaggia sulla costa dei Giganti, a Santiago del Teide. L'incidente è avvenuto lunedì, anche se il corpo del giovane, disperso in mare, è stato recuperato solo ieri dalla Guardia civil.

"Quando è arrivata quell'onda enorme, mi sono girata e non lo trovavo più. Ho iniziato a urlare 'Luca, Luca', non lo vedevo. Poi altri me l’hanno indicato, era stato trascinato verso l’oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva di continuo", ha raccontato la ragazza alla Stampa. "Sarei andata da lui, ma mi hanno sempre trattenuta a riva. E nessuno faceva niente. I soccorsi sono arrivati troppo tardi. Fossero arrivati cinque minuti prima, Luca si poteva salvare", la drammatica testimonianza della 23enne.