Tensioni nella notte a Chiomonte, NoTav attaccano il cantiere

Tensioni nella notte a Chiomonte, dove attivisti NoTav hanno lanciato pietre contro la Guardia di finanza in assetto antisommossa schierata a difesa del cantiere. Le forze dell'ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. L'azione di lotta è stata rivendicata su Facebook dal movimento NoTav: "Ieri sera, dopo una lunga passeggiata per i sentieri che attraversano la Val Clarea, moltissimi giovani hanno raggiunto il Presidio dei Mulini e successivamente le reti che corrono lungo tutto il perimetro del cantiere di Chiomonte. Qui, tra cori e battiture, la grandissima partecipazione dei giovani No Tav ha permesso di circondare gran parte del fortino e nonostante l'ingente presenza di forze dell'ordine all'interno del cantiere che non hanno esitato a rispondere con idrante e lanci di lacrimogeni, diversi metri di filo spinato sono stati strappati dalle recinzioni", hanno scritto in un post.