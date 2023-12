Tentato assalto a un furgone portavalori questa mattina intorno alle 6.30 sull’autostrada A4 Torino-Milano, vicino al ponte sul Ticino in direzione del capoluogo lombardo. Sono in corso gli accertamenti della polizia di Novara per stabilire l’esatta dinamica della scampata rapina. A quanto si apprende una banda, non si sa ancora da quante persone era composta, ha cercato di bloccare il blindato con un mezzo pesante messo di traverso alla carreggiata. L’autista del portavalori è però riuscito ad evitarlo e a dare l’allarme. I malviventi sono riusciti a fuggire. Al momento l’autostrada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato dal fallito assalto.