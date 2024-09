Incendio nell'azienda chimica Kemipol con sede nella zona industriale di Scerne di Pineto in provincia di Teramo. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Fiamme altissime e un fumo denso che ha raggiunto anche i comuni vicini. "Chiudetevi dentro le vostre case" hanno scritto in una nota i vigili urbani di Pineto. Anche nella confinante Roseto degli Abruzzi si raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l'ingresso di fumo nelle abitazioni.