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Termoli: troppa fretta di andare al mare, malmenato l’autista della navetta per la spiaggia

13 luglio 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Violenta aggressione subita da un operatore di esercizio del trasporto pubblico urbano di Termoli, a bordo delle navette gratuite "San Bus", servizio messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Termoli e dalla società che gestisce il trasporto pubblico urbano cittadino. Il conducente, constatato che il mezzo aveva già raggiunto la capienza massima consentita, ha informato gli altri utenti in attesa che, nel giro di pochissimi minuti, sarebbe giunta una seconda navetta, così da consentire a tutti di raggiungere gli stabilimenti balneari del lungomare nord in piena sicurezza. A quel punto, uno degli utenti in attesa ha reagito con estrema violenza, tentando di entrare con forza e scagliandosi fisicamente contro l'autista, aggredendolo. Il conducente è stato successivamente trasportato presso l’ospedale di Termoli per gli accertamenti e le cure del caso. Sulla vicenda indaga la Polizia per risalire al responsabile.

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aggressione navetta trasporto pubblico urbano
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