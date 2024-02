"Non si può lasciare una città in mano a degli incapaci totali"

"Tutto merito dell'opposizione". Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commenta all'Adnkronos la sua decisione di ritirare le dimissioni. "C'é stata una situazione molto particolare, prima l'opposizione, appunto, che ha fatto di tutto per convincermi e c'é riuscita perfettamente: non si può lasciare una città in mano a degli incapaci totali", aggiunge.

"I miei concittadini mi hanno chiesto di non dimettermi - dice - Mi hanno stretto la mano, la maggior parte di quelli che sono venuti mi hanno detto di non avermi votato eppure mi hanno chiesto di restare perché con me la città sta cambiando faccia solo grazie a me".