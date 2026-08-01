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Terremoto Campi Flegrei, consulente italiano Dsns Kiev: "Solidarietà, Ucraina pronta ad aiutare"

Scaramella: "La disponibilita dei droni ucraini (ad alte prestazioni e basso costo) potrebbe essere utile in questi teatri di emergenze di protezione civile, offerta anche alla Francia per l'emergenza incendi"

Crolli dopo il sisma dei Campi Flegrei - (Adnkronos)
Crolli dopo il sisma dei Campi Flegrei - (Adnkronos)
01 agosto 2026 | 18.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Dsns, il Servizio Statale Gestione Emergenze in Kiev, offre aiuto all'Italia per l’emergenza sismica nei Campi Flegrei. "La disponibilita dei droni ucraini (ad alte prestazioni e basso costo) potrebbe essere utile in questi teatri di emergenze di protezione civile", spiega all'Adnkronos Mario Scaramella, da tempo consulente del Dsns, riferendo che "solidarietà, competenze e mezzi" sono offerti dal Servizio non solo all'Italia, ma anche alla Francia per fare fronte ai tragici incendi che stanno devastando il paese.

Interpellato sui bombardamenti su Kiev della notte scorsa che hanno fatto 9 morti e 27 feriti, l'esperto italiano poi mette in evidenza "una nuova tattica usata dai russi: l'attacco congiunto con missili nordcoreani e kinzal per aggirare allarmi e intercettori”. In particolare, spiega, "i missili fabbricati in Corea del Nord e in dotazione a truppe dislocate nella Federazione Russa uniti a Zircon ipersonici 3M22, che viaggiano a 10.000 km/h, riescono, grazie a manovre congiunte e veloci, ad aggirare allarmi antiaerei e difese di intercettori".

L’Ucraina, sottolinea l'esperto, "in effetti ha migliorato molto le proprie difese contro i droni kamikaze di fabbricazione iraniana Shahed, numerosi, veloci ed economici, che vengono fermati molto efficacemente con sistemi cost-effective competitivi, 100% made in Ucraina come gli intercettori Galeon; invece per contrastare vettori lanciati a 10 volte la velocita del suono servono sistemi piu complessi tipo Patriot o Samp T, su cui l’industria nazionale sta ancora lavorando".

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Terremoto Campi Flegrei Drones ucraini Emergenza sismica Protezione civile
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