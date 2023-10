Notte di paura a Napoli per le nuove scosse di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei. La più forte, di magnitudo 4.0 è stata avvenuta ieri sera intorno alle 22.08 ed è stata avvertita distintamente in varie zone della città, dal Vomero al lungomare. A questa ne è seguita un'altra di magnitudo 2.2 alle 4.15. Il terremoto ha provocato molta paura nella zona dell'epicentro al confine tra il comune di Pozzuoli ed Agnano. La gente si è riversata in strada e in molti hanno trascorso la notte in macchina. Segnalata la caduta di calcinacci soprattutto nell'area di Agnano, ma allo stato nessun danno significativo. Sui social tantissimi i video che mostrano i diversi crolli.