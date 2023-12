Non si segnalano danni

Terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto, in provincia di Perugia, oggi 28 dicembre 2023. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 19:42 con epicentro a una profondità di 8 km. Molta paura tra la popolazione ma non vengono segnalati danni a persone o cose. Prudenzialmente il sindaco ha ordinato la chiusura del teatro Nuovo, annullando lo spettacolo di Stefano Fresi che era in programma.