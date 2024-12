Terremoto oggi a Napoli, dove è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte, di magnitudo 3.4, è stata segnalata alle ore 5.33 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra Pozzuoli e Bagnoli. Il sisma è avvenuto ad 1 km di profondità ed è stato avvertito dalla popolazione fino ai quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. La scossa è stata preceduta da un altro sisma di magnitudo 1.9 alle ore 1,59 e seguita da diverse altre scosse almeno fino alle 10 del mattino.

"Non c'è nessuno per strada, da quanto risulta dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile, sono stato a monitorare la situazione con il direttore dell’Ingv, che mi ha confermato l’ordinarietà del fenomeno", dice all'Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a proposito della scossa. "Il fenomeno sismico si è allentato, ma certo non fermato", continua il sindaco, "quindi c'è massima attenzione da parte nostra e delle istituzioni, si continua a portare avanti l'attività prevista dai decreti legge, facendo tutto quello che c’è da fare sul territorio".