Terremoto in Irpinia oggi, 22 ottobre 2023, con una scossa di magnitudo 2.6 registrata alle 21.03. L'epicentro è stato localizzato a 5 km da Volturara Irpina, ad una profondità da 9,9 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione che si è riversata in strada in diversi centri. Non si segnalano danni per ora.