(di Silvia Mancinelli) - Terremoto oggi ancora nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. "Associato al sollevamento del suolo c'è l'aumento dello sforzo della crosta e quindi la rottura e la generazione di terremoti" dice all'Adnkronos Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano Ingv, spiegando l'origine dello sciame sismico di questi giorni.

"Se potranno avvenire altri terremoti? E' una previsione che non possiamo fare, ma tenuto conto dell'attuale fase deformativa molto intensa, ci aspettiamo che avvengano altre scosse anche di magnitudo uguale o maggiore a questa, anche se non molto più grande considerato il tipo di roccia presente in questo vulcano. Sono però terremoti molto superficiali e questo, anche per magnitudo medio-piccole, può generare una facile avvertibilità degli eventi, come è stato per quest'ultimo avvertito nella notte".