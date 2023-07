Terremoto oggi Napoli, scossa magnitudo 3.6: Pozzuoli epicentro

Terremoto oggi a Napoli, registrato in zona Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 3.6, è avvenuta alle 08.44 di questa mattina, domenica 11 giugno, ad una profondità di 2.6 Km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli. L'Osservatorio Vesuviano, ha localizzato l'epicentro nel territorio di Pozzuoli, in prossimità di via Fasano. Si tratta del secondo di due eventi sismici registrati dall'Osservatorio Vesuviano questa mattina: il primo, di magnitudo 1.6 e registrato alle 8.17, è stato localizzato in prossimità di via Antiniana alla profondità di 2,5 km.

"Cari concittadini, comprendo le preoccupazioni di oggi e degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi sismici sul nostro territorio. Non è semplice la convivenza con questi fenomeni e la scossa di questa mattina turba tutti noi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Gigi Manzoni, in merito alle due scosse di terremoto.

"Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell'Ingv - assicura Manzoni - per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato. Ho già preso contatti diretti con i vertici dell’Osservatorio e della Protezione Civile e nelle prossime ore terrò un altro vertice in seguito alla scossa di stamane".