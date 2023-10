Forte scossa di terremoto oggi nella provincia di Rovigo alle 15.45. La stima, ancora provvisoria, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di magnitudo 4.2. Secondo lo stesso Ingv l'epicentro è a un chilometro dal comune di Ceneselli. Al momento sono arrivate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, ma non sono stati segnalati danni. La scossa, a quanto si legge sui social in particolare su X, è stata avvertita, oltre a diverse città del Veneto - Padova, Venezia e Treviso -, anche in Emilia Romagna. "Ho sentito una scossa qui a Bologna" scrive Sandro su X e gli fa eco Rudy che chiede: "E' tremata un po' la terra o sbaglio? Sono di Ferrara". L'hashtag terremoto è diventato, così, subito di tendenza.

Come fa sapere il Comune di Bologna, i tecnici "hanno immediatamente esaminato le indicazioni provenienti dai sensori collocati sulla Torre Garisenda e al momento non è stata rivelata nessuna anomalia di rilievo".