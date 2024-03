Aveva intenzione di diffondere attivamente armi all’interno del movimento anarchico, soprattutto nelle frange più estreme, per creare “un fastidio non da poco per i governi” il 23enne italiano, residente a Pescara, ritenuto responsabile di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, sottoposto a perquisizione dai carabinieri del Ros. Con questo scopo si era rivolto a siti di controinformazione anarchica per promuovere le sue progettualità eversive.

Dalle indagini è emerso che il giovane avrebbe acquisito sul web le istruzioni per la fabbricazione di un’arma da fuoco clandestina, totalmente realizzabile con una stampa 3d e conosciuta con il nome di Fgc9, abbreviazione di Fuck Gun Control 9, attività questa riconducibile al fenomeno delle ghost guns.

Sono state quindi rinvenute e sequestrate le varie componenti per la realizzazione dell’arma clandestina, ormai pronte per essere assemblata, nonché alcuni stampati pubblicitari riproducenti la pistola con a fianco il simbolo dell’anarchia (A) e la scritta 'Allenati, Addestrati, Armati, Combatti!'. L'indagato si era inoltre attivato per produrre delle munizioni.