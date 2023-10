Terrorismo, Piantedosi: "Rafforzeremo attenzione già molto alta"

Per quanto riguarda il rischio terrorismo in Italia "rafforzeremo l'attenzione già molto alta". A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato al Tg1. "Le organizzazioni terroristiche internazionali, quelle più organizzate sulla narrazione jihadista, hanno lanciato un appello all'attivazione delle persone legate a questi ambienti, la nostra attenzione è molto alta, siamo abbastanza organizzati e confidiamo sulla capacità delle nostre forze di polizia e della nostra intelligence, però dovremo sicuramente rafforzare l'attenzione". "Sicuramente l'escalation inciderà anche sull'attenzione maggiore che dovremo mettere sulle manifestazioni, come abbiamo fatto oggi (a Roma, ndr.)", conclude il ministro dell'Interno.