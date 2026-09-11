Tevere: a Ponziano torna la 'Festa del Fiume'

Sono due giorni dedicati al Tevere 'via maestra e cerniera della valle' quelli della seconda edizione della 'Festa del Fiume' in agenda il prossimo weekend a a Ponzano Romano, in località Porto Vecchio. Il calendario dell'iniziativa - promossa dal Comune di Ponzano Romano in collaborazione con diverse associazioni - prevede stand gastronomici, conferenze, convegni, spettacoli, concerti, esperienze scientifiche, passeggiate fotografiche e laboratori di pittura, escursioni in bicicletta e in barca sul Tevere per evidenziare come il corso d'acqua abbia rappresentato un punto di incontro e di scambio per Ponzano Romano e i paesi vicini: un luogo di memorie, lavoro, relazioni, per il quale, dopo anni, a partire da un bando di città metropolitana di Roma vinto dal Comune di Ponzano Romano, si è dato avvio a un progetto di rivalorizzazione.

Fra le attività culturali e artistiche, sabato dalle 10 alle 12 un Laboratorio di acquerello en plein air a cura di Laura Grosso e in contemporanea un Laboratorio alla scoperta dell’aspetto degli animali. Nel pomeriggio una esperienza scientifica dal titolo “La vita segreta del fiume: come i macro invertebrati svelano la salute del fiume” mentre al tramonto si suonerà “Musica sulle sponde”, in un concerto di Agnieszka Opiola.

Domenica 13 settembre, fra gli altri eventi una Cicloturistica lungo il Fiasco e un giro sul fiume in battello elettrico. Tra gli eventi culturali a cura di Sputnik Teatro, con la direzione artistica di Giovanni Caloro e Francesca Pimpinelli, alle 10 il convegno dal titolo “La valle del Tevere nel flusso delle arti” mentre in serata tre performances concluderanno la manifestazione: alle ore 18.00, va in scena “Down to the river to pray - Giù al fiume a pregare”, con Francesca Moschella e Francesca Pimpinelli, regia di Giovanni Caloro; alle ore 19:00 la performance di danza 'L’ora che volge il disìo' a cura di Aton Dino Verga Danza, con musiche originali live di Marco Schiavoni, per finire alle 20 con “River Blues - Live dei The Winders”, selezione di brani Delta / Mississipi blues suonati dal trio The Winders.