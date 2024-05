A causa di un mezzo pesante in fiamme, traffico bloccato lungo la strada statale 148 Pontina all’altezza del 34,700 (Pomezia) in direzione Latina. Sul posto, informa l'Anas, sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l'Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.