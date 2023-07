Tivoli, ucciso in pestaggio dopo lite per musica alta: due arresti

Dovranno rispondere di omicidio volontario in concorso

Aveva chiesto di abbassare la musica a un gruppo di persone che si trovavano davanti a un bar nel centro storico di Tivoli, il 18 giugno scorso, ed era stato pestato. Una settimana dopo morto in ospedale. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di due cittadini rumeni, indagati del reato di omicidio volontario in concorso.

La misura cautelare eseguita è l'esito dell'immediata ed efficace indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Tivoli sotto la costante direzione della procura di Tivoli che ha consentito di ricostruire con grande rapidità i fatti avvenuti quel pomeriggio nel centro storico di Tivoli.