Vasta operazione in oltre 80 appartamenti di via dell’Archeologia: trovati droga nelle fioriere e denaro nei muri, 26 denunce per occupazione abusiva

Imponente attività di controllo interforze oggi nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Circa 500 gli uomini impiegati tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco, per effettuare perquisizioni, tese alla ricerca di armi e droga, in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia.

L’operazione, che giunge pochi giorni dopo l’aggressione che c’è stata proprio nella stessa strada ai danni di operatori delle Forze dell’Ordine, durante un corteo per la legalità, e che segue ad analoghi servizi interforze che si sono svolti ad Ostia, nella roccaforte dello spaccio, è finalizzata al ripristino della legalità in una zona ad alta densità criminale e a garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio per una maggiore percezione di sicurezza.

Durante le attività, anche grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e svariati grammi tra hashish e marijuana nascosti in fioriere e ascensori, 3 persone sono state tratte in arresto per reati inerenti gli stupefacenti, un’altra è stata denunciata per analoghi reati e c’è stata una segnalazione in Prefettura ai sensi dell’art.75 d.p.r. 309/90. Sono stati, inoltre, rinvenuti 4 veicoli risultati rubati e sequestrati, in un appartamento, oltre 60000 euro.

Un soggetto è stato denunciato per ricettazione e gli sono state sequestrate 6 tessere sanitarie. 26 persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile.