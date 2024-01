Il Centro Anti Violenza Universitario della Regione Lazio “Elena Gianini Belotti” compie il suo primo anniversario di attività. Aperto nella Macroarea di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata, questo ha ricevuto 320 richieste di aiuto ed ha sostenuto 125 donne ad iniziare un percorso per uscire dalla violenza. Per questi grandi risultati, si è tenuto presso l’Aula Moscati della facoltà, l’evento per festeggiare il primo anno di vita del centro.