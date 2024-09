Mentre era in corso l'esibizione di un'auto da rally in piazza San Carlo a Torino, nell'ambito del Salone dell'auto, all'altezza di via Santa Teresa una Lancia Delta ha perso il controllo del veicolo ed è finita sul pubblico. Quindici persone sono rimaste contuse di cui 5 con ferite lievi portate in ospedale.

La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha accertato l'accaduto con il conducente e sta verificando anche la dinamica dell'incidente con gli organizzatori del Salone ai quali compete la gestione dell'evento.