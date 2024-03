Tempo capriccioso nei prossimi giorni sull'Italia. Già dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, si assisterà a un parziale peggioramento sul Triveneto con qualche rovescio. Domani, venerdì 22 marzo, questi locali acquazzoni scivoleranno velocemente dalle regioni centrali verso il Sud dove si fermeranno per parte della giornata. Ma è soprattutto dal weekend delle Palme che il tempo diventerà capriccioso con temporali anche forti sabato al Nord e piogge verso le regioni centrali adriatiche nella Domenica dell’ulivo.

E' previsto poi l’arrivo del ciclone della Colomba fa sapere iLMeteo.it: in una prima fase, questo ciclone colpirà velocemente il Centro-nord durante il weekend delle Palme con rovesci e vento in rinforzo. Da lunedì pomeriggio invece porterà un ulteriore peggioramento con forte maltempo per un lungo periodo, almeno fino al Giovedì Santo.

Il ciclone della Colomba resterà quindi bloccato sull’Italia per più giorni. Ovviamente questa tendenza dovrà essere confermata, ma al momento la Settimana Santa potrebbe essere piuttosto movimentata e piovosa. Pasqua rovinata? Tutt’altro, analizzando le mappe a lunga scadenza, sembra proprio che dopo il ciclone della Colomba arriveranno ampi spiragli di ottimismo: dal Venerdì Santo in poi, gradualmente, tutta l’Italia potrebbe essere raggiunta da un robusto campo anticiclonico subtropicale.

Domenica 31 marzo, giorno della Santa Pasqua, entrerà in vigore anche l'ora legale: se tutti gli ingranaggi previsionali si incastreranno, potremo vivere una Pasqua e una Pasquetta quasi estive e con tanta luce fino e oltre le 20.

Oggi, giovedì 21 marzo - Al nord: soleggiato ma con più nubi sul Triveneto e locali acquazzoni verso sera. Al centro: cielo da sereno a poco nuvoloso. Al sud: ampio soleggiamento.

Domani, venerdì 22 marzo - Al nord: bel tempo salvo locali nebbie in Val Padana. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso con qualche piovasco veloce al primo mattino. Al sud: rovesci sparsi.

Sabato 23 marzo - Al nord: temporali forti in arrivo, più probabili su Lombardia e Triveneto, piogge in Liguria. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sereno o poco nuvoloso.

TENDENZA: domenica instabile sulle Adriatiche con temporali veloci; inizio della Settimana Santa con il ‘Ciclone della Colomba’ e con possibile maltempo diffuso fino a giovedì 28 marzo.