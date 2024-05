Torna 'Roma cura Roma', a Trastevere domani anche il sindaco di New York

Ci sarà anche il sindaco di New York Eric Adams domani all'evento 'Roma cura Roma', giornata dedicata alla cura dei beni comuni. In visita ufficiale nella Capitale, l'intento del sindaco è quello di vedere da vicino la sinergia tra terzo settore e istituzioni. Nel cuore della città, a piazza San Cosimato in Trastevere, saranno infatti numerosi tra volontari di Retake e associazioni, comitati e singoli cittadini che parteciperanno alla giornata di cura dello spazio pubblico insieme alle istituzioni comunali. A fianco di Adams, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra le 12 e le 12,30 è prevista una conferenza stampa cui prenderà parte anche Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

Tra le associazioni presenti al grande evento di domani un punto di riferimento del rione: il comitato 'Emergenza Trastevere'. "A Trastevere c'è una presenza massiccia di americani con le due università presenti, la John Cabot e l'American University of Rome. Spero che l'appuntamento di domani non sia solo una passerella ma una presa di coscienza dei problemi esistenti nel rione, come per esempio i marciapiedi che sembrano una Beirut bombardata. Occorrono azioni concrete", sottolinea all'Adnkronos Simonetta Marcellini, presidente del comitato 'Emergenza Trastevere'.

"Il progetto 'muri puliti' - racconta poi Marcellini - è stato lanciato dal nostro comitato con un autofinanziamento. Piacque al Municipio Roma I che ha fatto tante promesse ma poi la burocrazia ha bloccato tutto. Senza arrendersi, siamo andati avanti. Con l'associazione Retake abbiamo fatto diverse bonifiche riqualificando parte dei muri di Trastevere imbrattati da scritte e disegni".

'Roma cura Roma' è un progetto ideato e organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. Con la terza edizione, ha sottolineato di Alfonsi, si punta "a replicare e migliorare lo straordinario successo degli scorsi anni, giornate di grande partecipazione collettiva con oltre 15.000 persone coinvolte, circa 500 eventi su tutto il territorio cittadino e l’adesione di 400 associazioni". All'appuntamento di domani alle 12, in Piazza di San Cosimato, con i rappresentanti dell'Amministrazione capitolina ci saranno Retake Roma, Ama, Fai, Agesci, Masci, Acli, Csv – Good Deeds Day, Plastic Free, Wwf, Legambiente Lazio, i dipartimenti capitolini Ambiente e Rifiuti, Decoro urbano e Polizia Locale.