Toscana: da Regione bandi a sostegno delle edicole

Sostegno alle edicole e alle attività di distribuzione di giornali e pubblicazioni. La Regione Toscana conferma il proprio impegno con un nuovo bando. E martedì 21 aprile alle ore 12.30, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10) a Firenze il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti faranno il punto su il sostegno delle edicole.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti e le finalità delle misure di sostegno rivolte al settore, con particolare attenzione al rafforzamento della rete delle edicole e al presidio territoriale dell’informazione.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali a supporto del commercio di prossimità e della diffusione dell’informazione, anche alla luce dei risultati dei precedenti interventi, che hanno visto l’erogazione di contributi a numerose edicole sul territorio regionale .