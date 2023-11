Continua l'allerta maltempo in Toscana, dopo il violento alluvione che ha causato 7 morti. Situazione particolarmente critica a Quarrata, uno dei comuni più colpiti dalle esondazioni del 2 novembre.

Su Facebook il sindaco Gabriele Romiti avverte che "a causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada. Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada", l'appello del primo cittadino.