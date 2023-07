Tracce temi nascoste in volumi, candidato a concorso magistratura a processo

Giudizio immediato per un trentatreenne candidato al concorso in magistratura che nella prova scritta dello scorso maggio è stato scoperto dal personale di vigilanza con tracce già svolte su varie tematiche in materia di diritto civile, penale e amministrativo e copie di pubblicazioni. I temi erano nascosti in un volume di diritto e nella copertina di un altro testo. Nei suoi confronti la procura di Roma contesta di aver tentato di presentare come propri elaborati testi di terzi introducendoli abusivamente nel padiglione allestito dove si svolgeva il concorso per magistrato ordinario indetto il 18 ottobre del 2022.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma Angelo Giannetti, accogliendo la richiesta dei pm coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, ha fissato l’udienza per l’8 aprile 2025 davanti al giudice monocratico. Nel procedimento e’ individuata come parte offesa il ministero di Giustizia.