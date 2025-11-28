circle x black
Trapani, cade nel pozzo di 30metri a Marsala ma riesce a chiamare i soccorsi, salvato

28 novembre 2025 | 12.17
Redazione Adnkronos
I Carabinieri della Compagnia di Marsala sono intervenuti per una richiesta di aiuto giunta al 112 riuscendo a rintracciare una persona caduta in un pozzo, poi tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Un 52enne Marsalese caduto in un pozzo nelle campagne di C/da Amabilina riusciva a chiamare la figlia chiedendo aiuto, i familiari allertavano il 112 e le immediate ricerche condotte dai militari dell’Arma nelle campagne intorno l’abitazione consentivano di localizzare l’uomo, bloccato e gravemente ferito, a circa 30 metri di profondità all’interno di un pozzo ove era accidentalmente caduto. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Marsala ha reso salva la vita al 52enne, che tratto in salvo veniva trasportato presso il locale ospedale, dove nonostante le gravi ferite non è in pericolo di vita.

pozzo soccorsi salvato
