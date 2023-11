Trasformazione, innovazione e sostenibilità alle officine San Carlo di Napoli Est con Sinergie

"Noi oggi qui a Napoli annunciamo una iniziativa molto attuale e innovativa di collaborazione pubblico privato ovvero l'accordo con l'Università Federico II e con la fondazione teatro di San Carlo per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile per fornire a queste istituzioni energia prodotta sul posto da Tirrena Power e utilizzata sul posto da queste istituzioni . Responsabilità sociale delle aziende è un altro tema importante creare e valorizzare le competenze delle persone e delineare un futuro sostenibile." Cosi Fabrizio Allegra direttore Generale Tirreno Power, alla manifestazione per il varo del progetto "Abitare/Immaginare", organizzata da Tirreno Power.