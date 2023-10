Tragedia a Cefalù, nel palermitano, dove un uomo di 58 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava lavorando in un terreno in contrada Ferla, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.