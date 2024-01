Una persona è stata travolta da un treno in transito a Senigallia questa mattina intorno alle 11.30. Mentre il convoglio passava, si legge su viveresenigallia.it si sarebbe gettata verso il treno. Impossibile evitare l'impatto: per la vittima non c'è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata sospesa immediatamnete. Il traffico ferroviario ha subito forti ritardi e cancellazioni.