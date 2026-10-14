Treccani, dalla A alla Z le parole dell'influenza: un vocabolario per la prevenzione

Le parole possono diventare strumenti di prevenzione, soprattutto quando aiutano a comprendere i rischi per la salute e a compiere scelte consapevoli. È da questa premessa che nasce il Vocabolario realizzato da Treccani Accademia nell’ambito di "ABCì – Le parole della prevenzione",, il progetto di comunicazione e divulgazione ideato con il contributo non condizionante di Viatris e dedicato, nella sua prima edizione, alla prevenzione antinfluenzale. Dalla A di Anticorpi alla Z di Zero Disinformazione, il booklet raccoglie le parole chiave per orientarsi tra conoscenze scientifiche, comportamenti preventivi e informazioni sulla salute quando si parla di inflluenza. L’obiettivo è rendere accessibili concetti spesso complessi e offrire ai cittadini strumenti utili per tutelare la propria salute e quella della collettività.

Si parte dalla A di Anticorpi, per capire come funziona il sistema immunitario e quale ruolo svolge la vaccinazione nel preparare l’organismo a difendersi dal virus. La C di Contagio richiama invece l’attenzione sui meccanismi di trasmissione dell’influenza: conoscere come si diffonde è il primo passo per adottare comportamenti responsabili e trasformare il timore in consapevolezza. Con la D di Difesa, il focus si sposta sulle risposte dell’organismo e sull’evoluzione dei virus influenzali, mentre la F di Fiducia sottolinea l’importanza di affidarsi alla ricerca scientifica, alle istituzioni sanitarie e ai professionisti della salute. Non manca la L di Linguaggio, perché comunicare in modo chiaro e accessibile è fondamentale per avvicinare la medicina alle persone e rendere comprensibili anche i concetti più complessi.

La N di Numeri ricorda il valore dei dati per misurare la portata del fenomeno e valutare i rischi; la O di Over 60 richiama l’attenzione su una fascia di popolazione particolarmente esposta alle complicanze dell’influenza, per la quale la prevenzione può contribuire a preservare salute e autonomia. La P di Prevenzione mette al centro l’importanza di agire prima che la malattia si manifesti, mentre la Q di Qualità della Vita amplia lo sguardo sul significato della salute, intesa non soltanto come assenza di malattia, ma anche come possibilità di mantenere il proprio benessere nel tempo. Con la S di Scelta, il vocabolario affronta il tema delle decisioni informate, compresa quella di vaccinarsi sulla base delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni sanitarie. La T di Tutela estende il discorso alla dimensione collettiva: proteggere la salute significa guardare non soltanto al presente, ma anche al futuro. La U di Universale sottolinea come l’influenza possa riguardare tutti e come la prevenzione debba essere considerata una responsabilità condivisa. La V di Vaccino richiama il contributo della ricerca scientifica nella prevenzione dell’influenza e nella riduzione del rischio di complicanze. Infine, la Z di Zero Disinformazione chiude il percorso con un tema sempre più centrale in ambito sanitario: contrastare le notizie false e distinguere le informazioni attendibili da quelle prive di fondamento. Perché, quando si parla di salute, la conoscenza è una risorsa essenziale per orientare le scelte e promuovere una cultura della prevenzione.