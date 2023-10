Caos treni per un guasto nel nodo di Roma, oggi 23 ottobre 2023. Un problema alla linea elettrica di alimentazione tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Prenestina provoca ritardi fino a 3 ore e cancellazioni per chi deve viaggiare da e per la capitale. Ripercussioni soprattutto, a quanto si apprende, sull'alta velocità Roma-Napoli. Gli effetti dell'inconveniente tecnico si avvertono sull'intera dorsale Milano–Napoli e sulla Verona-Venezia-Roma.

A quanto si apprende, il guasto si è verificato al passaggio di un treno da Venezia, in transito per Roma e diretto a Napoli, all'altezza di Prenestina. Il mezzo è rimasto fermo e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno.

a circolazione infatti fortemente rallentata dalle ore 10.44 nel Nodo di Roma. Come fa sapere Rfi, le cause del guasto, che vedono coinvolto un treno ad alta velocità fermatosi sulla linea, sono in corso di accertamento.