Treviso, a fuoco palazzina in ristrutturazione

Ancora in corso, questa mattina, le operazioni di bonifica dell’incendio di un’abitazione in fase di ristrutturazione, divampato la notte di Pasqua intorno a mezzanotte in via Roma a Breda di Piave (Treviso). Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre arrivate da Treviso e dal distaccamento volontario di Asolo con due autopompe tre autobotti e 15 operatori coordinati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme dell’incendio generalizzato, evitando il coinvolgimento delle altre vicine abitazioni affiancate. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.